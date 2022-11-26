В Иране освободили задержанных за критику властей футболиста и диссидента
Власти Ирана отпустили под залог бывшего футболиста Вурия Гафури и известного диссидента Хоссейна Ронаги, задержанных во время протестов в стране. Об этом сообщает AFP.
Отмечается, что арест Гафури стал причиной возмущения, поскольку иранская команда играет на чемпионате мира в Катаре.
Ронаги был задержан вскоре после начала протестов в середине сентября. Он объявил двухмесячную голодовку.
Радио Свобода несколько дней назад сообщало об аресте в Иране Гафури. Ему вменяется в вину "антигосударственная пропаганда". Гафури открыто выступает за демократизацию Ирана, за права женщин и в поддержку участников протестов. Он является одним из самых популярных иранских спортсменов.