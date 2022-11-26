В России загорелся один из крупнейших НПЗ

Утром 27 ноября в российском городе Ангарск вспыхнул пожар на предприятии «Роснефти» АНХК, входящем в десятку крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов, сообщают российские СМИ.

Площадь возгорания составила 250 кв. м. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, пожар локализовали к 10:12 по местному времени. Сейчас в тушении участвуют свыше сотни сотрудников экстренных служб. В МЧС уточнили, что было задействовано 104 человека и 25 единиц специальной техники.

Отмечается, что пожар произошел на промышленной площадке Ангарской нефтехимической компании (АНХК). Огонь распространился по технологической установке теплообменника.

Информации о пострадавших и погибших нет. Региональная прокуратура начала проверку инцидента.