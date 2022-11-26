На свободу может выйти и экс-глава МВД Нахчывана

Бывший министр внутренних дел Нахчывана Ахмед Ахмедов, находящийся в настоящее время под арестом, подал кассационную жалобу. Об этом сообщили близкие к Ахмедову источники.

Отметим, что Ахмед Ахмедов, отбывающий наказание в тюрьме в Нахчыване, приговорен к 11 годам лишения свободы. Бывший министр обвиняется в присвоении государственного имущества в крупном размере и ряде должностных преступлений.

Напомним, в сентябре этого года был освобожден из-под ареста бывший министр национальной безопасности Нахчывана Вели Алескеров. Адвокат Вугар Хасаев сообщал тогда, что была рассмотрена кассационная жалоба в отношении его подзащитного. Верховный суд сократил срок заключения Алескерову до 6 лет 9 месяцев и 20 дней. Поскольку данный срок уже был отбыт Алескеровым, так как он находился в заключении с 2016 года, было принято решение о его освобождении.