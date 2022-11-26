Британская The Guardian пишет, что крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, которую российские войска захватили в марте 2022, была выключена из сети с сентября на фоне частых обстрелов территории вокруг нее. Три другие украинские АЭС – Ровненская, Южно-Украинская и Хмельницкая – не были прямыми целями последних ракетных ударов России, но их безопасность оказалась под угрозой.

В результате российских ударов 23 ноября в Украине пропало основное электроснабжение четырех атомных электростанций – они перешли в аварийный режим работы. Из-за этой ситуации в мире растут опасения, что постоянные атаки России на украинскую энергосистему угрожают безопасности АЭС.

"Полная и одновременная потеря внешних источников электроэнергии для украинских АЭС свидетельствует о том, что ситуация с ядерной безопасностью в стране становится все более шаткой, сложной и потенциально опасной", - сказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Во время атаки 23 ноября реакторы немедленно начали изолироваться, а дизельные генераторы начали работать, чтобы обеспечить циркуляцию воды через бассейны охлаждения, где хранится отработанное топливо. Однако повторные атаки на энергосистему Украины, которые, вероятно, снова приведут к аварийным остановкам, создадут нагрузку на все компоненты станций – от ядра до паровых турбин и генераторов – в результате быстрого сокращения, а затем снова расширения при перезапуске.

Главный инспектор по ядерной безопасности Украины Олег Кориков отметил, что каждый раз, когда происходит аварийное отключение, риски возрастают в разы. "Любое использование системы scram может стать причиной ДТП. Этот процесс отключения увеличивает вероятность неисправности оборудования или ошибки персонала", - сказал Кориков.

Известно, что дизельные генераторы могут поддерживать охлаждения и другие системы безопасности, но они не производят достаточно энергии, чтобы перезапустить электростанцию. После того, как вся система электроэнергии выключается, этот процесс называется "черным пуском", и чем дольше длится отключение, тем тяжелее он становится, пишет издание.

Ситуацию осложняет и то, что остановка ядерного реактора производит изотоп ксенона в топливных стержнях, который поглощает нейтроны, замедляя деление и усложняя его восстановление. Поэтому остановка и повторный запуск требуют значительных навыков со стороны украинского персонала электростанций и давление на них является значительным, особенно на работников ЗАЭС, которые работают под оккупацией российских военных.