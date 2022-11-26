О погоде на понедельник: будет дождливо

В понедельник, 28 ноября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается облачная погода, временами пасмурно, днем преимущественно без осадков, ночью и вечером местами дожди. К вечеру северо-западный ветер сменится северо-восточным, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 10-12°, днем 12-14° тепла.

Атмосферное давление – 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, Местами интенсивные, в высокогорных районах снег. Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха ночью 5-9°, днем 11-16° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° мороза, днем 4-8°.