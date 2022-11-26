В Кремле признали разногласия с Турцией, но...

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признал, что у России и Турции есть разногласия по ситуации в Сирии, но уровень отношений стран позволяет урегулировать их через переговоры. Об этом пресс-секретарь российского лидера сказал в интервью российским СМИ.

«По Сирии разногласия есть с Турцией», - отметил представитель Кремля, пояснив при этом, что «с Турцией есть другая превосходная история. Уровень наших отношений и политическая мудрость позволяют нам урегулировать подобные все разногласия не путем конфронтации, а путем напряженных, пусть долгих, но все-таки переговоров. И этот уровень взаимопонимания и взаимоуважения, действительно, это хорошая основа для того, чтобы даже такие сложные ситуации обсуждать».

Накануне турецкие власти отказались просить какого-либо разрешения союзников по НАТО на проведение военной операции в Сирии. Тем не менее пресс-секретарь турецкого президента отметил, что правительство готово обсуждать с союзниками свои действия на севере Сирии и Ирака.