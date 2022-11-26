США пришли в Венесуэлу за нефтью

Министерство финансов Соединенных Штатов ослабило санкции против Венесуэлы и разрешило американской Chevron и ее «дочкам» добывать там нефть. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

По мнению министерства, этот шаг «облегчит страдания венесуэльского народа и поддержит восстановление демократии». Сейчас Вашингтон добивается увеличения поставок нефти на мировой рынок, чтобы снизились цены на топливо. Это особенно актуально после того, как в октябре страны ОПЕК+ решили сократить добычу нефти.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ослабило санкции против Венесуэлы, выпустив две генеральные лицензии. Одна из них позволит американской энергетической корпорации Chevron и ее «дочкам» возобновить операции в Венесуэле, которые связаны с производством нефти и нефтепродуктов, а также с ремонтом и техобслуживанием нефтяной инфраструктуры.

Особенно стоит отменить, что, согласно документу, нельзя продавать венесуэльские нефтепродукты куда-либо еще помимо США и проводить операции с организациями в Венесуэле, которые принадлежат российским компаниям или контролируются ими. Лицензия будет действовать полгода.