Эрдоган сообщил о начале производства турецкого беспилотного истребителя
Производство турецкого беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma будет запущено к концу 2023 года, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Серийное производство отечественного беспилотного истребителя Kızılelma будет запущено ближе к концу 2023 года», — цитирует Anadolu турецкого лидера.
Беспилотный летательный аппарат Bayraktar Kızılelma, оснащенный реактивным двигателем, впервые был представлен в Турции в августе текущего года в городе Самсун в рамках авиационно-космического фестиваля Teknofest Karadeniz. Bayraktar Kızılelma сможет взлетать с судов с короткой взлетно-посадочной полосой, в том числе флагмана ВМС Турции — TCG Anadolu.