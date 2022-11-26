В Китае масштабные протесты с лозунгами «Си Цзиньпин, уходи!» обновлено
В Китае усилились протесты против правительственных мер по борьбе с коронавирусом, протестующие уже выдвигают политические антиправительственные лозунги. BBC передает, что тысячи протестующих вышли на улицы Шанхая.
На акции протеста в крупнейшем городе Китая и мировом финансовом центре на востоке страны люди открыто выкрикивали лозунги "Си Цзиньпин, уходи!" и "Коммунистическая партия, уходи!". Подобного рода лозунги необычны для Китая, отмечает британское издание.
По мнению аналитиков, правительство, похоже, недооценило растущее недовольство политикой "нулевого ковида", которую связывают с Си Цзиньпином, недавно пообещавшим, что она будет действовать и далее.
Один из участников акции протеста в Шанхае рассказал BBC, что был "шокирован и взволнован", увидев людей на улицах, по его словам, это первый случай такого масштабного протеста в Китае.
В воскресенье в Шанхае наблюдалось значительное присутствие полиции, поскольку множество людей собрались на новую акцию протеста.
Акции протеста наблюдаются и в университетах Пекина и Нанкина. Сотни людей приняли участие в одной из таких демонстраций в столичном университете Цинхуа. Демонстранты несли чистые листы бумаги - новый символ неповиновения китайской цензуре - и скандировали лозунги в поддержку свободы и демократии.
BBC отмечает, что миллионы людей устали от трехлетних ограничений на передвижение и ежедневных ковидных проверок. Гнев охватил все уголки Китая, объединил все слои общества, включая молодых студентов университетов, рабочих заводов и простых граждан.
Некоторые вышли на протест с китайскими флагами и пели национальный гимн, слова которого проповедуют революционные идеалы и призывают народ "подниматься".
О вспышках заболеваемости коронавирусом в Китае сообщают власти 31 провинции, на территории которых находится несколько огромных мегаполисов. В их числе столичный Пекин (более 22 млн жителей), Гуанчжоу - крупный торговый город на юге страны (18,5 млн).
* * * 14:46
После протестов из-за смертельного пожара в многоквартирном доме в столице Синьцзян-Уйгурского автономного района Урумчи власти Китая заявили, что ослабят локдаун в регионе «поэтапно», сообщает CNN.
Урумчи с населением около 4 миллионов человек с августа находится под строгим карантином. Из-за жёстких ограничений многие из них уже около 100 дней не могут выходить из дома. Представители местных органов власти пообещали, что ослабят локдаун в районах, отнесенных властями к категории «низкий риск». Жителям этих районов будет разрешено покидать свои дома в определенные промежутки времени в течение дня.
В городах Китая уже который день проходят массовые протесты против политики "нулевой терпимости" к коронавирусной инфекции, которую проводит китайское правительство. Китайские власти объявляют жёсткие локдауны в населённых пунктах, где есть заболевшие.
Протесты, которые начались в Урумчи, охватили многие крупные города и университетские кампусы Китая, отмечает Радио Свобода. Изначально митингующие требовали отмены локдаунов, но, например в Шанхае демонстранты стали требовать отставки главы Китая Си Цзиньпина и отмены руководства Коммунистической партии Китая в целом.