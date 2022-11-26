На акции протеста в крупнейшем городе Китая и мировом финансовом центре на востоке страны люди открыто выкрикивали лозунги "Си Цзиньпин, уходи!" и "Коммунистическая партия, уходи!". Подобного рода лозунги необычны для Китая, отмечает британское издание.

В Китае усилились протесты против правительственных мер по борьбе с коронавирусом, протестующие уже выдвигают политические антиправительственные лозунги. BBC передает, что тысячи протестующих вышли на улицы Шанхая.

По мнению аналитиков, правительство, похоже, недооценило растущее недовольство политикой "нулевого ковида", которую связывают с Си Цзиньпином, недавно пообещавшим, что она будет действовать и далее.

Один из участников акции протеста в Шанхае рассказал BBC, что был "шокирован и взволнован", увидев людей на улицах, по его словам, это первый случай такого масштабного протеста в Китае.

В воскресенье в Шанхае наблюдалось значительное присутствие полиции, поскольку множество людей собрались на новую акцию протеста.

Акции протеста наблюдаются и в университетах Пекина и Нанкина. Сотни людей приняли участие в одной из таких демонстраций в столичном университете Цинхуа. Демонстранты несли чистые листы бумаги - новый символ неповиновения китайской цензуре - и скандировали лозунги в поддержку свободы и демократии.

BBC отмечает, что миллионы людей устали от трехлетних ограничений на передвижение и ежедневных ковидных проверок. Гнев охватил все уголки Китая, объединил все слои общества, включая молодых студентов университетов, рабочих заводов и простых граждан.

Некоторые вышли на протест с китайскими флагами и пели национальный гимн, слова которого проповедуют революционные идеалы и призывают народ "подниматься".

О вспышках заболеваемости коронавирусом в Китае сообщают власти 31 провинции, на территории которых находится несколько огромных мегаполисов. В их числе столичный Пекин (более 22 млн жителей), Гуанчжоу - крупный торговый город на юге страны (18,5 млн).