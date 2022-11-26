Илон Маск готов поддержать соперника Трампа

Миллиардер Илон Маск заявил, что окажет поддержку республиканцу Рону Десантису – губернатору Флориды, недавно успешно переизбравшемуся на новый срок, – если он станет баллотироваться на пост президента США в 2024 году, передает Reuters.

Рон Десантис, обойдя на выборах 8 ноября 2022 года своего соперника демократа Чарли Криста почти на 20%, сохранил за собой пост губернатора Флориды, а также закрепил за собой славу восходящей звезды Республиканской партии. Политологи ставят высокие оценки Десантису, который рассматривается как потенциальный соперник бывшего президента Дональда Трампа в списке кандидатов в президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.

«Я предпочитаю видеть на посту президента в 2024 году кого-то разумного и центристского. Я надеялся, что это место займёт администрация Байдена, но пока я разочарован», - написал Маск в Твиттере. «Да», - ответил он там же, когда его спросили, поддержит ли он Десантиса.

В июне Маск уже заявлял, что склоняется к тому, чтобы поддержать Десантиса на выборах президента в 2024 году, добавив, что губернатор Флориды легко одержит победу над Джо Байденом на выборах.

Когда же Десантиса спросили о поддержке Маска, то он пошутил: «Что я могу сказать – я приветствую поддержку со стороны афроамериканцев». (Илон Маск, будучи белым, вырос в Южной Африке.)