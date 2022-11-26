Среди стран, которые способны продолжать оказывать Украине военную помощь, источник NYT назвал Францию, Германию, Италию и Нидерланды. В обшей сложности на сегодняшний день альянс предоставил Украине оружия на $40 млрд. Это соответствует годовому оборонному бюджету Франции.

Он уточнил, что трудности с запасами испытывают небольшие страны, однако у 10 участников блока остается достаточно ресурсов для поддержки Киева.

У 20 из 30 стран-членов НАТО подходят к концу запасы оружия и военной техники, которые можно передать Украине. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителя альянса.

Представители НАТО называют ошеломительным масштаб боевых действий в Украине: таких интенсивных перестрелок в Европе не было со времен Второй мировой войны, и Запад оказался к ним не готов.

«Один день в Украине – это месяц или больше в Афганистане», - отметила эксперт по обороне и бывшая помощница генсека НАТО Камилла Гранд. Там силы НАТО могли делать до 300 артиллерийских выстрелов в день.

Прошлым летом в Донбассе украинцы ежедневно производили от 6 тыс. до 7 тыс. артиллерийских выстрелов, сообщил высокопоставленный представитель НАТО. Российские войска – от 40 тыс. до 50 тыс. артиллерийских выстрелов в день. Для сравнения: в США ежемесячно производится всего 15 тыс. снарядов.

Поэтому Запад изо всех сил пытается найти все более дефицитное оборудование и боеприпасы советской эпохи, которые Украина может использовать сейчас, включая ракеты ПВО С-300, танки Т-72 и особенно артиллерийские снаряды советского калибра. Закупки боеприпасов для Украины пытаются организовать в таких странах, как Южная Корея. Ведутся даже дискуссии об инвестициях НАТО в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии, чтобы возобновить производство 152-мм и 122-мм снарядов советского калибра для украинской артиллерии, в значительной степени еще советского образца.

Американские власти думают над передачей противотанковых ракет TOW вместо Javelin, а также ракет класса «земля-воздух» Hawk вместо более новых версий. Они также советуют украинским военным более эффективно использовать поставленное оружие, а не запускать ракету, которая стоит $150 000, по беспилотнику, который стоит $20 000, отмечает издание.