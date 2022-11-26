Парламент Ирана одобрил присоединение к ШОС
Иранский парламент большинством голосов одобрил присоединение ИРИ к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщило агентство Mehr.
За присоединение проголосовали 205 парламентариев, трое выступили против, еще четверо воздержались.
Представитель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Исламского совета Абольфазль Амуйи сказал, что объем экономических обменов в организации очень велик, учитывая членство в ней России и Китая.
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