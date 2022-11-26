Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 15:28

Массовые поставки в Россию иранских дронов-камикадзе, а также готовность Тегерана передать российской армии баллистические ракеты, изменили нейтральную позицию Израиля в отношении войны в Украине, вынудив его играть более активную роль. Согласно поступающим сообщениям, Израиль не только поделился с НАТО и десятками западных стран собственными разведданными о поставках иранского вооружения России, но и рассматривает возможность передать Украине высокоточные оперативно-тактические ракеты. Как известно, с самого начала российского вторжения в Украину, Израиль, несмотря на неоднократные просьбы Киева, отказывался передавать украинцам некоторые виды оружия и, в частности, средства ПВО, ограничиваясь оказанием обширной гуманитарной помощи и выражением солидарности с народом Украины. При этом позиция официальных израильских лиц долгое время оставалась неизменной: чтобы предотвратить угрозы Ирана и его прокси, действующих на территории Сирии, ВВС Израиля необходимо иметь свободу действий в воздушном пространстве Сирии, которое контролировалось и продолжает контролироваться Россией.

Однако с конца октября Израиль, пытаясь усилить международное давление на Тегеран, активно поднимает вопрос о недопустимости передачи России иранских БПЛА, а также готовящейся сделки по продаже Москве иранских баллистических ракет. Согласно сообщениям, опубликованным в западных СМИ, высокопоставленный израильский дипломат отправился в Брюссель, чтобы проинформировать руководство Евросоюза о данных, которыми располагает израильская военная разведка АМАН. Помимо этого, Александр Бен Цви, посол Израиля в Москве, на прошлой неделе поднял этот вопрос в беседе с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, отметив растущую обеспокоенность Израиля. Подробностей о реакции России пока не поступало. Российские источники пишут, что президент Украины Владимир Зеленский запросил у Израиля высокоточные баллистические ракеты LORA, однако вновь получил отказ. Тем не менее, в последние несколько дней наблюдатели пишут об активизации контактов Зеленского с руководством Израиля. 24 ноября президент Украины рассказал журналистам о телефонном разговоре со своим израильским коллегой, Ицхаком Герцогом. Речь, по словам Зеленского, шла о поставках Киеву энергетического оборудования и о возможном присоединении Израиля к «зерновой сделке».

То есть, о вполне «мирных вопросах». Однако существуют большие сомнения в том, что диалог двух президентов ограничился вопросами гуманитарного сотрудничества. Как известно, предыдущий звонок Зеленского в Израиль, по словам самого президента Украины, состоялся всего неделю назад, 17 ноября. Тогда Зеленский разговаривал с новоизбранным премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. «Подвижка заключается в том, что мы возобновили контакт с Нетаньяху, - сказал журналистам Владимир Зеленский. – У нас был нормальный разговор, предметный, поскольку список предметности предоставляла наша сторона. Мы передали все нюансы, связанные с ПВО. Для нас это – приоритет номер один. Нетаньяху заверил меня, что как можно быстрее разберется с этим вопросом, подумает, где он может нам помочь и вернется с ответом». А на днях израильский телеканал «Кан-11» сообщил, что Эяль Хулата, бывший глава технологического отдела израильской внешней разведслужбы «Моссад», а ныне председатель Совета национальной безопасности Израиля, предупредил Москву о том, что появление иранских ракет в зоне российско-украинского конфликта может привести к тому, что Израиль передаст Украине высокоточные баллистические ракеты большого радиуса действий.

По оценкам военных экспертов, Хулата, очевидно, имел в виду оперативно-тактические ракеты LORA, о поставках которых Украина давно просит Израиль. Эти ракеты с дальностью полета 430 километров способны поражать цель с точностью до одного-двух метров. В этой связи важно напомнить, что ракетой LORA, выпущенной из окрестностей Баку, азербайджанская армия нанесла в ходе второй карабахской войны удар по мосту через реку Хакари в Лачинском районе. Российское издание «Свободная Пресса» пишет, что с политической точки зрения вероятность поставок Киеву ракет этой системы усиливает тот факт, что LORA уже использовалась на постсоветском пространстве. «Первым иностранным заказчиком оружия стал Азербайджан, - пишет издание. – В канун войны за Карабах Баку был всерьез озабочен поисками противовеса дивизиону оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», оснащенного ракетами 9М723, который в 2016 году Россия поставила Армении. Тогда выбор Азербайджана пал на израильский ОТРК LORA, который поступил на вооружение азербайджанской армии к 2018 году и успешно применялся в ходе начавшихся боевых действий, разрушив, в частности, 2 октября 2020 года автомобильный мост через реку Хакари, связывавший Армению с Нагорным Карабахом». Как пишет российское издание, этот эпизод произвел глубокое впечатление на Киев, который «спит и видит, как бы поскорее сделать досягаемыми для своих ракет все въезды в Крым со стороны Перекопа и Чонгара, а также с Кубани через Крымский мост».