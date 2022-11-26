«Будет тяжело»: украинцев предупредили об угрозе новых обстрелов

Российские войска на следующей неделе могут устроить новые обстрелы объектов энергетики Украины. Поэтому украинцам следует позаботиться о запасах пищи, воды, зарядить телефоны, найти ближайший «Пункт несокрушимости», заявил глава фракции « Слуга народа» Давид Арахамия.

«Следующая неделя может быть очень тяжелой. Россияне планируют новые теракты против объектов энергетики», - написал Арахамия в соцсетях.

По его словам, экстренные службы и органы власти прорабатывают разные сценарии, проведено много тренировок, отработаны действия энергетиков и критической инфраструктуры, и «каждый знает, что должен делать».

«Мы готовимся. Готовятся военные. И мы призываем каждого дополнительно позаботиться о себе и своих семьях. Сделайте запас воды, еды длительного хранения, зарядите телефоны и пауэрбанки, узнайте, где ближайший «Пункт несокрушимости». Мы обязательно выстоим, победим и заставим Россию за все заплатить», - отметил Арахамия.