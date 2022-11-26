«Вмешиваетесь во внутренние дела страны»: в Бишкеке ответили депутату Госдумы

Ранее Журова заявила, что Кыргызстан встает на путь Украины, отметив, что этот вопрос обсудят президенты двух стран. «Возможно, доложат и Владимиру Владимировичу, он немножко сделает какое-то замечание коллеге из Кыргызстана», - сказала она.

В ответ Талиева отметила, что Кыргызстан как независимое, суверенное государство придерживается ценностей, основанных на принципах единства и согласия: «В нашей Конституции подчеркивается, что народ Кыргызстана составляют граждане всех этносов, и только в нашей стране русский язык наделен статусом официального языка. Поскольку он занимает особое место, начиная от наших законов и до уличных вывесок, он используется повсеместно наряду с государственным языком».

«Отмечу, что заявление депутата Государственной Думы... Светланы Журовой, не соответствующее международным правилам, бросающее тень на государственные отношения и вмешивающееся во внутренние дела страны-партнера, является безосновательным», - указала Талиева.

Что касается инициативы Шакиева об изменении административно-территориальных названий, в том числе и наименований районов в Бишкеке, то это внутреннее дело суверенного государства и никак не связано с отношениями между Кыргызстаном и Россией, добавила Талиева.