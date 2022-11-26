ЧМ-2022: Коста-Рика обыграла Японию
Сегодня на футбольном чемпионате мира в Катаре начались матчи 2-го тура в группе «E».
На стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райяне встречались сборные Японии и Коста-Рики. Японцы в 1-м туре преподнесли сенсацию, обыграв Германию. А вот Коста-Рика потерпела разгромное поражение от Испании – 0:7. Казалось, что сегодня Япония легко справится с латиноамериканцами, однако сборной Коста-Рики удалось преподнести сюрприз. На 81-й минуте Кейшер Фуллер Спенсе забил победный гол – 1:0 в пользу костариканцев.
В 23:00 в группе «E» начнется матч Испания – Германия.
Турнирное положение
1.Испания – 3 очка, разница мячей 7-0 (1 матч)
2.Япония – 3, 2-2 (2)
3.Коста-Рика – 3, 1-7 (2)
4.Германия – 0, 1-2 (1).