«Стрелять себе в ногу не будем»: Кремль о введении Западом потолка цен на нефть

По его словам, эта позиция России, озвученная президентом страны Владимиром Путиным, остается прежней.

Россия не будет торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен на энергоресурсы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью российским СМИ.

При этом Песков отметил, что в этом вопросе есть нюансы, требующие доработки. Кроме того, Россия изучает цифры, которые озвучиваются властями западных государств.

Песков добавил, что Россия руководствуется собственными интересами и не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения на Западе потолка цен на энергоресурсы.

Ранее стало известно, что большинство государств Евросоюза согласились с потолком стоимости российской нефти на уровне $65–70 за баррель, Польша настаивает на ограничении в $30.