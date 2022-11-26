Лукашенко рассказал об «ошибке Володи Зеленского»

Президент Украины Владимир Зеленский нарушает базовые принципы переговорного процесса. Так считает президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Ошибка украинцев, Володи Зеленского в том, что он нарушает классические принципы переговорного процесса. Тем более разговаривая с гигантской Россией. Нельзя предварительно условия выдвигать. Сядьте за стол переговоров, там все условия выдвинете. И второй принцип классический – компромиссы», - сказал Лукашенко в интервью российским СМИ.

Президент Беларуси также считает, что США не позволяют руководству Украины начать переговорный процесс с Россией.

«Если вы имеете в виду руководство Украины, то абсолютно точно ему не дают. Американцы хотят одним ударом, одним заходом положить Европу и через Россию подобраться к Китаю. Естественно, растоптав Россию», - сказал Лукашенко.