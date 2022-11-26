Уже у украинцев. Британия подтвердила передачу высокоточных ракет
Министерство обороны Великобритании подтвердило передачу Украине партии высокоточных ракет Brimstone-2 с лазерным наведением. Об этом сообщается на твиттер-странице британского министерства.
Как сообщает Минобороны, эти ракеты предоставлены в рамках пакета британской помощи украинским военным, и они отличаются высокоточным наведением.
«Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании продвижения России», – отмечается в сообщении.
Модернизированные высокоточные ракеты Brimstone-2 имеют дальность пуска вдвое больше, чем ранее переданные Украине ракеты Brimstone первого поколения. Они оснащены лазерной системой самонаведения, могут запускаться как с истребителей, так и с мощных грузовиков. Одна подобная ракета стоит около £175 тыс.
🎬 As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 27, 2022
This aid has played a crucial role in stalling Russian advancements.
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/SpVnWqeiVm