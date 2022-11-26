Армянские вооруженные формирования продолжают провокации на армяно-азербайджанской границе, а также на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.

В сообщении Министерства обороны Азербайджана говорится, что 27 ноября с 15:45 до 16:55 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Ашагы Шорджа Басаркечарского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Еллиджа Кельбаджарского района.

Кроме того, 27 ноября с 11:30 до 16:20 членами незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, были вновь обстреляны позиции азербайджанской армии в Агдамском, Ходжавендском и Тертерском направлениях.

Азербайджанская армия приняла адекватные ответные меры, отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

Отметим, что ранее в воскресенье, 27 ноября, Минобороны Азербайджана сообщало об обстрелах позиций азербайджанской армии армянскими боевиками в Карабахе.