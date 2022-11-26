Премьер-лига: «Нефтчи» выиграл у «Сабаила» Хет-трик Эмина Махмудова
Сегодня стартовал 15-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
«Нефтчи» принимал «Сабаил» и победил со счетом 3:1. Хет-триком отметился Эмин Махмудов. Он забивал на 27-й, 51-й и 77-й минутах. Первый гол был забит с игры, а два следующих – с пенальти.
У «Сабаила» единственный гол на 63-й минуте забил Рафаэль Магеррамли.
Оставшиеся матчи тура будут сыграны 28 и 29 ноября.
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 40 очков (14 матчей)
2. «Сабах» - 35 (14)
3. «Нефтчи» - 32 (15)
4. «Зиря» - 22 (14)
5. «Габала» - 20 (14)
6. «Туран-Товуз» - 16 (14)
7. «Сабаил» - 10 (15)
8. «Шамахы» - 10 (14)
9. «Кяпяз» - 9 (14)
10. «Сумгаит» - 5 (14).