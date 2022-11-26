Ученые отменяют правило восьми стаканов воды в день

Шотландские ученые провели исследование, им удалось посчитать с помощью технологии, в которой применяются стабильные изотопы, оборот воды в человеческом теле. В исследовании приняли участие 5604 человека из 23 стран в возрасте от восьми дней до 96 лет. Участники в ходе эксперимента выпивали стакан воды, в которой некоторые из молекул водорода были заменены на стабильный изотоп дейтерий. Дейтерий вырабатывается в теле человека и абсолютно безвреден. По скорости, с которой дейтерий выходил затем из организма участников исследования, замеряли скорость оборота воды в их теле.

Ученые из Университета Абердина (Шотландия) выяснили, что рекомендованная норма в два литра воды в день может быть избыточна. Они отмечают, что примерно половину дневной нормы жидкости человек принимает с едой, поэтому пить так много чистой воды не обязательно. На основе масштабного исследования они советуют пить по 1,5-1,8 литра в день. Об этом говорится в репортаже BBC.

Эта скорость у всех людей разная, и поэтому точная дневная норма воды своя у каждого человека. Например, вода в теле быстрее обновляется у тех, кто живет в жарком и влажном климате, в высокогорье, а также у спортсменов, беременных и кормящих женщин. Важный фактор, определяющий скорость оборота воды в теле, - это количество расходуемой энергии. Выше всего он у мужчин в возрасте 20-35 лет, за день из их тела выходит в среднем 4,2 литра воды. С возрастом этот объем падает и у мужчин к 90 годам опускается примерно до 2,5 литров.

В случае женщин в возрасте 20-40 лет речь идет о 3,3 литра воды в день, а к 90 годам и у них дневной объем исторгаемой из тела жидкости падает до 2,5 литра.

Однако если ваш организм в день теряет 4,2 литра воды, это не значит, что вам нужно выпить такое же количество, говорит профессор Джон Спикмен, один из авторов исследования.

"Главное, что показывает это исследование - то, что распространенное представление о норме в восемь стаканов воды в день, наверное, для большинства людей в большинстве ситуаций завышено. Наши данные не подтверждают возможности одного стандарта для всех людей", - отмечает ученый.