Как утверждает журнал, обращение адресовалось российскому правозащитнику и основателю проекта Gulagu.net Владимиру Осечкину, который сейчас находится во Франции.

Президент РФ Владимир Путин до вторжения в Украину всерьез готовился к военному конфликту с Японией. Об этом пишет американский журнал Newsweek. В распоряжении журналистов оказалось письмо, датированное 17 марта, которое было написано неким лицом, сотрудничавшим с ФСБ.

Агент спецслужбы с позывным "Ветер перемен" в своем послании якобы утверждает, что в 2021 году Владимир Путин всерьез готовился к военному конфликту с Японией.

"Уверенность в том, что страны войдут в стадию острой конфронтации и даже войны, была высока. Почему в итоге для войны была выбрана Украина, предстоит ответить другим. Разоблачитель подробно описал передвижения вертолетов радиоэлектронной борьбы, нацеленных на Японию, в то время как российская пропагандистская машина также была запущена, с огромным усердием навешивая на японцев ярлыки "нацистов" и "фашистов", — говорится в материале Newsweek.

"Ветер перемен" назвал точные позиции российских вертолетов, ожидавших сигнала для атаки на Японию. По его словам, война была неизбежна для России из-за маниакального желания войны со стороны руководства Кремля", - пишет американский журнал.

Агент ФСБ в своем письме Осечкину также утверждал, что ключевым "камнем преткновения" между двумя странами должны были стать Курильские острова.