Еще одна сенсация на ЧМ-2022: Бельгия проиграла Марокко

Сенсацией завершился матч 2-го тура футбольного чемпионата мира в группе F, в котором встречались Бельгия и Марокко.

Один из фаворитов турнира - сборная Бельгии уступила со счетом 0:2. Оба мяча североафриканцы забили во втором тайме - отличились Абделхамид Сабири и Закариа Абухлал.

После поражений Аргентины от Саудовской Аравии и Германии от Японии это третья сенсация на нынешнем ЧМ.

Сегодня в этой группе также состоится матч Хорватия - Канада.

На данный момент у Марокко 4 очка, у Бельгии - 3, у Хорватии - 1, у Канады очков нет.