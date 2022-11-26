Байден, Макрон, Шольц: рак, щука, лебедь

Мамед Эфендиев, отдел экономики 19:19

Принятый в США закон о снижении инфляции (IRA) усилил разногласия между Вашингтоном и странами Евросоюза, что может привести к расколу трансатлантического единства. Считается, что возникшая ситуация станет проверкой на прочность как всего трансатлантического союза, так и лично президента Джо Байдена, а неудача в разрешении конфликта может поставить под вопрос еще более важную цель Белого дома – экономическую изоляцию Китая.

Закон о снижении инфляции предусматривает уменьшение налогов, предоставление льгот в плане энергообеспечения предприятий, а в целом побуждает население покупать американскую продукцию (в этом отношении новый закон во многом напоминает соответствующий план экс-президента Дональда Трампа). Один из важных нюансов закона – налоговые льготы, стимулирующие потребителей приобретать электромобили. Данные льготы, предполагающие предоставление налоговых вычетов на сумму до 7,5 тысяч долларов, будут распространяться лишь на автомобили, которые были собраны в США и в которых установлены аккумуляторы, произведенные с использованием американских комплектующих. Экономически наиболее сильные страны ЕС – Германия и Франция – считают данный закон протекционистским и негативно влияющим на европейскую промышленность. Так, президент Франции Эммануэль Макрон призывает европейские страны бороться с нечестной политикой США и принять аналогичный закон «Покупай европейское» в противовес байденовскому «Покупай американское». Тем не менее, данное заявление французского президента канцлер Германии Олаф Шольц назвал стратегической ошибкой. Канцлер, не отрицая негативных сторон американского закона, опасается, что действия Макрона приведут к новой трансатлантической торговой войне, которую Европа уже переживала ранее. Он выразил надежду на то, что администрация президента Байдена согласится скорректировать закон о снижении инфляции.

В целом принятый закон вызвал острую критику со стороны многих стран. Если Франция и Германия требуют от США смягчения принятых мер, нарушающих, по их мнению, рыночные принципы, то министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура во время сентябрьского визита в США отметил, что IRA идет вразрез с международными правилами. Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр ранее заявлял, что Париж и Берлин работают над общим ответом на закон о снижении инфляции в США, который ставит под угрозу равные конкурентные возможности для европейского бизнеса. А в ноябре еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что Еврокомиссия направила Вашингтону письменное предупреждение с требованием изменить ряд пунктов IRA, которые противоречат нормам ВТО. Также Бретон отметил, что ЕС готов принять ответные меры для защиты своих производителей. В то же время Франция и Германия пока что не могут прийти к консенсусу касательно политической логики, в которой будет принят ответный законопроект. Более того, расхождения во взглядах между двумя ведущими странами ЕС растут. Отсутствие согласованного ответа со стороны Франции и Германии на закон о снижении инфляции в США является красноречивым признаком наличествующих разногласий, а также еще одним свидетельством того, что важные двусторонние отношения на континенте ослабевают.

Опасность американского закона действительно велика. Согласно IRA, предусматривается выделение 370 млрд долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 млрд долларов – на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. Это очень значительные суммы. Не случайно данное постановление уже называют дискриминационным по отношению к продукции, импортируемой из других стран и имеющей аналоги в США. Если в закон не будут внесены поправки, то, судя по всему, в ближайшем будущем импорт подобной продукции в Америку будет прекращен. Казалось бы, IRA направлен на снижение инфляции и имеет целью улучшение жизни рядовых американцев, но на самом деле это гигантская программа, направленная на субсидирование новых технологий США в ущерб европейским и китайским. Законодательный пакет с господдержкой в 369 млрд долларов за 10 лет для программ энергетической безопасности и изменения климата окажет давление на европейскую промышленность, потому что поставки традиционного топлива из США в ЕС идут по завышенным ценам – они в четыре раза выше, чем в США. Помимо этого, в некоторых случаях субсидии, предлагаемые Вашингтоном, в 4-10 раз превышают максимальную господдержку, разрешенную Еврокомиссией. А тут еще американские санкции против китайских технологий и IT-продуктов, которые запрещают их продвижение не только в США, но и в Европе, сильно зависящей от поставок китайских микросхем. Санкции против полупроводниковой промышленности Китая оказывают давление и на Поднебесную. С начала октября Вашингтон ограничил экспорт производственных технологий, необходимых для китайских организаций по производству микросхем.