Ирак предложил Ирану помощь в переговорах с Саудовской Аравией

Глава МИД Ирака Фуад Хусейн заявил о готовности Багдада работать посредником в налаживании отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Об этом министр сказал в интервью Alwatannews.

"Ирак не раз прикладывал усилия для того, чтобы содействовать Ирану в восстановлении контактов со странами Персидского залива", - сказал он.

Хусейн пояснил, что желание Багдада участвовать в этом процессе объясняется пониманием того, насколько безопасность региона и внутренняя безопасность Ирака зависят от стабильности отношений между Ираном и странами Персидского залива.