Россияне могут уйти из Запорожской АЭС?

Президент украинской компании "Энергоатом" Петр Котин сообщил о появившихся признаках того, что российские военные готовятся покинуть Запорожскую атомную электростанцию.

"В последние недели мы получаем фактически информацию, что появились признаки того, что они, возможно, собираются покинуть ЗАЭС", - заявил Котин в эфире украинского телевидения.

Котин подчеркнул, что пока рано говорить, что российские военные уезжают из ЗАЭС, но можно сказать, что они готовятся к такому варианту.