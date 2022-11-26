У Зеленского рассказали, что принесет России поражение в войне

Последствия развязанной Россией войны против Украины для Москвы будут неприятными, пострадает российская экономика, считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, слова которого приводят украинские СМИ.

По его словам, Россия не сможет рассчитывать на силовой захват территорий после победы Украины, а поражение в войне ударит по российской экономике.

"Наказание военных преступников. Уменьшение поддержки террористов в мире. Восстановление международного права. Невозможность силового захвата территорий. Экономическое уничтожение агрессора. Прекращение любого шантажа. Это возможно, если РФ проиграет. Украина это поддерживает. Кто нет?" - отметил советник главы ОП.