Трамп советует «проблемному темнокожему» не баллотироваться в президенты США

Бывший президент США Дональд Трамп посоветовал Канье Уэсту не баллотироваться в президенты в США, так как он все равно проиграет. Об этом Трамп сказал во время их совместного ужина, на котором также присутствовал ультраправый активист Ник Фуэнтес, обвиняющийся в белом расизме, пишут российские СМИ.

«Я помогаю очень проблемному человеку, который, так уж вышло, является темнокожим, — Канье Уэсту. Он уничтожил свой бизнес и практически все остальное, но всегда был добр ко мне. ...На встречу он пришел с тремя людьми: двух я не знал, а третьего политического деятеля не видел много лет», — рассказал о встрече Трамп в соцсетях.

«И тогда я сказал ему: «Не баллотируйся. Это пустая трата времени, так как ты не сможешь победить», — добавил экс-лидер США.

Новость о том, что Трамп ужинал с Уэстом и Фуэнтестом, критиковалась даже некоторыми республиканцами. Например, служивший в годы Трампа послом США в Израиле Дэвид Фридман — ортодоксальный еврей — публично осудил бывшего начальника, назвав встречу «неприемлемой».