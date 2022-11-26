Племянница Хаменеи призвала мир разорвать связи с Ираном

Reuters сообщает, что видео с призывом Морадхани стало распространяться в иранском сегменте интернета после того, как активисты сообщили о ее аресте 23 ноября.

«О, свободные люди, будьте с нами и скажите своим правительствам прекратить поддержку этого убийственного режима и режима убийства детей. Этот режим не верен ни одному из своих религиозных принципов и не знает никаких правил, кроме силы и сохранения власти», — сказала племянница Хаменеи на видео.

Об аресте Фариде сообщил ее брат Махмуд, проживающий во Франции. По его словам, она по приказу суда явилась в прокуратуру Тегерана, где ее взяли под арест. Ранее в этом году Фариде уже была арестована Министерством разведки Ирана, но затем ее освободили под залог.

В ООН подтвердили гибель уже более 300 человек во время протестов в Иране, в том числе по меньшей мере 40 детей. По данным организации, около 15 тысяч протестующих арестованы.