Генштаб Украины: россияне наступают в Донбассе...

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали сводку с фронта по состоянию на шесть часов вечера 27 ноября. Сообщается, что россияне атакуют в Донбассе и обороняются под Запорожьем и Херсоном. Об этом Генштаб ВСУ сообщает в Facebook.

В сводке, в частности, говорится, что ожидается усиление группировки российских войск за счет перемещения отдельных подразделений с территории Беларуси после обретения ими боевых способностей. В приграничных районах Брянской и Курской областей подразделения россиян выполняют задачи по прикрытию участка российско-украинской границы. По всей линии разграничения идут обстрелы и бои. В Донецкой и Луганской областях россияне пытаются наступать, в Запорожской и Херсонской областях - обороняются.

В сводке также говорится, что местные больницы Счастьинского района Луганской области перегружены из-за большого количества раненых россиян. Они вынуждены проводить медицинскую эвакуацию раненых военнослужащих в Луганск.