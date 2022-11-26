Мощный оползень в Италии: спасатели ищут пропавших
Несколько человек погибли в результате оползня, вызванного проливными дождями, на итальянском острове Искья, недалеко от Неаполя, сообщает BBC.
Поток грязи и мусора, достигший побережья рано утром в субботу, повалил деревья, поглотил здания и увлек за собой в море десятки автомобилей. Сообщается, что под толщей грязи было найдено тело женщины, еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Десятки домов оказались отрезанными, спасателям мешает плохая погода.
Министр внутренних дел Италии Маттео Пиантедози сказал журналистам, что ситуация очень сложная, и что пропавшие без вести люди, предположительно, оказались в ловушке под потоком грязи. За шесть часов выпало до 155 мм осадков.
Местные власти призывают жителей оставаться дома, чтобы не мешать работе экстренных служб.
Ранее министр инфраструктуры Маттео Сальвини заявил, что в результате оползня погибли восемь человек. Однако позже министр внутренних дел заявил, что гибель людей пока не подтверждена.
Искья - популярное место отдыха итальянцев и иностранных туристов. Остров фигурировал в популярной серии книг "Неаполитанские романы" Елены Ферранте, здесь также снимался фильм "Талантливый мистер Рипли".