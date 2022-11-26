Мощный оползень в Италии: спасатели ищут пропавших

Несколько человек погибли в результате оползня, вызванного проливными дождями, на итальянском острове Искья, недалеко от Неаполя, сообщает BBC.

Поток грязи и мусора, достигший побережья рано утром в субботу, повалил деревья, поглотил здания и увлек за собой в море десятки автомобилей. Сообщается, что под толщей грязи было найдено тело женщины, еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Десятки домов оказались отрезанными, спасателям мешает плохая погода.

Министр внутренних дел Италии Маттео Пиантедози сказал журналистам, что ситуация очень сложная, и что пропавшие без вести люди, предположительно, оказались в ловушке под потоком грязи. За шесть часов выпало до 155 мм осадков.