Политолог Григорян считает, что «положение Армении тяжелое»

Положение Армении тяжелое, союзники не удовлетворяют даже ее минимальные потребности, считает профессор политологии Лихайского университета (США) Арман Григорян. Его слова приводят армянские СМИ.

По словам Григоряна, нужно понять и принять к сведению, в чем состоят интересы США в регионе Южного Кавказа.

«У нас не должно быть иллюзий, напрасных надежд, что они (имеет в виду США) придут и защитят нас, продадут оружие, подпишут союз с Ираном против Турции, Азербайджана и России. Я понимаю, конечно, что наше положение очень тяжелое, союзники, которые у нас есть, не удовлетворяют даже наши минимальные потребности. В таком случае желание искать поддержки и союзников из другого места естественно, но одно дело - иметь естественное желание, другое дело - делать тот холодный расчет и принимать горькие реалии, что и приходится делать», - говорит Григорян.