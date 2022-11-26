Токаев прилетел на переговоры с Путиным
Сегодня вечером президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву с первым после инаугурации зарубежным визитом.
"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию", - сообщили в пресс-службе Токаева.
Переговоры Путина и Токаева состоятся завтра. Также они будут участвовать в режиме видеосвязи в форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
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