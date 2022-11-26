Российские миротворцы не прислушиваются к заявлениям Баку

Министерство обороны Азербайджана в очередной раз обращается к командованию российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, в своих сообщениях правильно указывать названия азербайджанских населенных пунктов. Об этом говорится в заявлении азербайджанского военного ведомства.

«Заявляем о недопустимости упоминания Карабахского экономического района как «Нагорно-Карабахской территории». Еще раз доводим до сведения командования российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджанской Республики, важность использования в соответствующих сообщениях правильных названий наших населенных пунктов, которые приведены в направленных им официальных документах», - говорится в заявлении.

Азербайджанское военное ведомство доводит до сведения российской стороны, что официальные названия азербайджанских населенных пунктов, упоминаемых в сообщении миротворческого контингента Российской Федерации от 27 ноября 2022 года, размещенного на официальной интернет-странице Министерства обороны РФ, как «Мардакерт» и «Мартуни», - АГДЕРЕ и ХОДЖАВЕНД соответственно.

Отметим, что Министерство обороны Азербайджана в последние дни несколько раз обращалось к командованию российского миротворческого контингента с подобными заявлениями. Но, как видим. никакой реакции с российской стороны пока нет...