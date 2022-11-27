Эрдоган выступил с громким заявлением

Никто не может помешать Турции использовать свое право на обеспечение собственной безопасности. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя недавние антитеррористические операции турецкой армии на севере Ирака и Сирии, сообщает Anadolu.

«Турция имеет право на любые действия на территориях, которые она обозначила за пределами и внутри своих границ для обеспечения собственной безопасности», - заявил турецкий лидер, выступая в Стамбуле.