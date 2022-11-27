Грецию продолжают сотрясать скандалы с прослушкой

В уже третьем по счету списке лиц, за которыми, по данным газеты, следили с помощью нелегального программного обеспечения Predator, значатся официальный представитель правительства Иоаннис Иконому, министр образования и по делам религий Ники Керамеос, депутат ПАСОК - "Движение перемен" Андреас Ловердос, другие известные в Греции политики, журналисты, преподаватели вузов, представители СМИ.

Documento 5 ноября опубликовала список 33 лиц, которых, по сведениям ее источника, незаконно прослушивали спецслужбы Греции с помощью шпионской программы Predator. В перечне фигурировали имена бывшего премьер-министра Антониса Самараса, главы МИД Никоса Дендиаса, министра развития и инвестиций Адониса Георгиадиса и многих других политиков. 13 ноября изданием был опубликован второй список 38 незаконно прослушивавшихся лиц, в котором фигурируют соратники и друзья премьер-министра Кириакоса Мицотакиса и его супруги, министры, военные и журналисты.

Мицотакис заявил о своей непричастности к нелегальному прослушиванию министров и политических оппонентов, включая членов их семей, с помощью применения спецслужбами шпионского программного обеспечения и сообщил, что досрочных выборов в связи с этим скандалом не будет, они состоятся, как и запланировано, в 2023 году.