ОДКБ заявила о «тенденциях» на Кавказе, которые «вселяют осторожный оптимизм»

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась выразил надежду на благоприятное развитие ситуации на Южном Кавказе.

«Если по-крупному оценивать ситуацию в кавказском регионе, те тенденции, которые там сейчас формируются, вселяют осторожный оптимизм», - сказал глава ОДКБ в интервью белорусским СМИ.

Зась отметил, что государства региона нацелены на достижение мира - «на подписание мирного договора, юридическое оформление существующих границ, разблокировку транспортного сообщения».

«Но, с другой стороны, ситуация очень непростая, прежде всего на границе Армении и Азербайджана. Там практически ежедневно происходят перестрелки. Вчера мы там были, проводили мероприятие (саммит ОДКБ в Ереване), и все равно были перестрелки на границе», - сказал генсек ОДКБ.