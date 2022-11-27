Марокканцы устроили беспорядки на улицах Брюсселя после победы над Бельгией
После победы сборной Марокко над Бельгией (2:0) на футбольном чемпионате мира в Катаре в Брюсселе возникли беспорядки.
Многочисленные марокканские болельщики, которые проживают в Бельгии, устроили погромы на улицах столицы. Они разбивали машины, били витрины магазинов и скандировали кричалки в поддержку сборной Марокко.
Бельгийской полиции пришлось разгонять беспорядки светошумовыми гранатами и водометами.
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