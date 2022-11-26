«В политике нет места обидам»: Эрдоган о нормализации отношений с Египтом и Сирией

Отношения между Турцией и Египтом налаживаются, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя недавнюю встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Катаре. Об этом информирует Anadolu.

По его словам, в предстоящий период связи с Сирией могут пойти по тому же пути. «В политике нет места обидам», - сказал турецкий лидер.

Глава турецкого государства отметил, что встреча лидеров Турции и Египта в Катаре прошла в атмосфере взаимного удовлетворения, выразив надежду на продолжение контактов между Анкарой и Каиром на уровне министров.