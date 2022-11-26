Зеленский предупредил украинцев о сложной неделе

Россия готовит новые ракетные удары по территории Украины, и пока у нее есть ракеты, она не успокоится. Но силы обороны к ним готовятся, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

«Мы понимаем, что террористы готовят новые удары, и пока у них есть ракеты - они не успокоятся. Начинающаяся неделя может быть такой же сложной, как и уходящая. Наши силы обороны готовятся. Все государство готовится. Все сценарии прорабатываем, в том числе с партнерами», - отметил президент Украины, которого цитируют украинские СМИ.