Республиканцы США обещают продолжить помощь Украине

Республиканцы, получившие большинство в Палате представителей по итогам промежуточных выборов в ноябре и в январе следующего года приступающие к работе, заявили, что Конгресс продолжит оказывать военную поддержку Украине, но использование этой помощи будет подлежать более тщательным проверкам, передает «Голос Америки».

Конгрессмены Майкл Маккол из Техаса и Майк Тернер из Огайо, которые, как ожидается, будут курировать новые пакеты помощи Украине, заявили каналу ABC, что несмотря на некоторые разногласия между двумя партиями республиканцы и демократы продолжат оказывать Украине двухпартийную поддержку.

Вместе с тем, по словам Маккола, республиканцы «намерены обеспечить больший надзор, транспарентность и подотчетность».