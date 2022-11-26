Азербайджанские гимнастки завоевали 4 золота в Корее ФОТО
В столице Кореи Сеуле прошел международный турнир по художественной гимнастике The Fairy Korea.
Групповая команда Азербайджана в составе Наргиз Рамазановой, Фатимы Мамедзаде, Захры Пашазаде, Фидан Юсифзаде и Сакины Ибрагимбейли завоевала золотые медали в упражнениях с тремя лентами и двумя мячами, а также с пятью обручами.
В индивидуальных соревнованиях Лейли Агазаде стала победительницей с обручем и булавами. С лентой она взяла серебро, а с мячом – бронзу.
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