Сын российского посла в Великобритании Андрея Келина не был призван во время частичной мобилизации в ВС РФ, потому что он "уже взрослый". Так сказал сам Келин в интервью ВВС.

Журналистка спросила Келина, воюет ли его сын в Украине. "Мой сын уже взрослый. У него есть семья, и он не воюет в Украине", – ответил посол.

Журналистка также задала российскому дипломату вопрос, как бы он чувствовал себя, если бы его сына все же мобилизировали на войну. Келин в ответ на этот вопрос снова повторил, что его сын не может быть призван в ВС РФ, так как не имеет соответствующей специальности.