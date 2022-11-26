За военной помощью? Самолеты России активно летают в Китай

Сервисы отслеживания полетов фиксируют постоянные рейсы российских грузово-транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» в Китай. Речь идет об около десяти полетов за последнюю неделю. Об этом пишет военно-аналитическое издание Defence Express.

По информации издания, самолеты не всегда включают транспондер, что усложняет их отслеживание.

В Defense Express отмечают, что самолеты летают в Чжэнчжоу и Урумчи. Чжэнчжоу является мощным логистическим и промышленным центром. Тут находятся в том числе подразделения китайского оборонного гиганта Norinco. Урумчи также является производственной площадкой для целого ряда промышленных гигантов.

На активность рейсов российских самолетов обратили внимание и в самом Китае. Местные споттера — люди, которые занимаются наблюдением за воздушными судами — выкладывают видео с посадкой Ан-124 «Руслан» в аэропорту Чжэнчжоу.