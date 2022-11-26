Три причины: Россия проигрывает в энерговойне с Западом

Россия не сможет одержать победу в энергетической войне с Западом. Фатих Бирол, глава Международного энергетического агентства, назвал три причины, почему это невозможно, пишет Bild.

По подсчетам Бирола, на начало войны в Украине 75% экспортного газа и 55% экспортной нефти России получали страны Европы. Таким образом, РФ потеряла крупнейшего покупателя российских энергоресурсов. По мнению эксперта, чтобы поставлять газ и нефть азиатским странам, России придется потратить десятки лет и значительные средства на строительство новых трубопроводов.

Кроме того, Россия не сможет начать активно поставлять газ и нефть даже морским путем. Танкер с энергоресурсами идет из России в ЕС около пяти дней, тогда как в Азию — от 65 до 75 дней.

Последняя причина в том, что российским энергогигантам понадобится много новейших технологий для разработки геологически сложных месторождений нефти и газа. Однако из-за санкций и войны в Украине большинство западных технологических компаний ушли с российского рынка. Это затруднит не только увеличение, но и даже поддержание прежнего уровня добычи.