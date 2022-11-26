«Слишком маленькие» крысы «съели» полтонны конфискованной марихуаны

Полиция Матхуры (город в Индии, штат Уттар-Прадеш) сообщила, что крысы «съели» не менее 581 кг конфискованной марихуаны, хранящейся на складах. Однако суд не поверил полицейским и потребовал предоставить доказательства произошедшего. Об этом сообщает BBC.

По данным издания, известно о нескольких случаях проникновения грызунов на склады. В первом случае было уничтожено 195 кг марихуаны. Во втором – 386 кг.

В суде постановили, что у полиции нет возможности расследовать эти происшествия, потому что крысы «слишком маленькие». Судья также заявил, что единственный способ защитить конфискованный наркотик от «таких бесстрашных крыс» – это продать его с аукциона исследовательским лабораториям и медицинским фирмам, а вырученные средства перечислить в федеральный бюджет.