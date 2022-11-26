Зеленский: ситуация на фронте остается очень тяжелой
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, в какой из областей Украины ситуация на фронте является самой сложной.
"Ситуация на фронте остается очень тяжелой. И больше всего – в Донецкой области, как и в предыдущие недели. Я хочу поблагодарить сегодня за стойкость всех наших воинов, всех наших героев. Выстоять сейчас и защититься сейчас – это выстоять и защититься на поколение вперед для всех украинцев по всей нашей прекрасной земле", - отметил украинский лидер в вечернем видеообращении.