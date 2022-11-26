Арестован министр финансов Нахчывана
Министр финансов Нахчыванской Автономной Республики Рафаэль Рза оглу Алиев арестован Службой государственной безопасности.
Сабаильский районный суд города Баку рассмотрел ходатайство следователя в отношении Рафаэля Алиева в рамках уголовного дела, находящегося в производстве Службы государственной безопасности.
Решением судьи Ульвии Шукюровой от 26 ноября 2022 года Рафаэль Алиев заключен под стражу сроком на 4 месяца.
Рафаэль Алиев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении 144 миллионов манатов государственных средств различными способами.
Ранее сообщалось, что Служба государственной безопасности провела операции в Государственном таможенном комитете Нахчыванской АР, в результате чего некоторые сотрудники комитета были привлечены к ответственности и арестованы.