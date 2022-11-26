Министерство обороны Азербайджана сообщило об очередном обстреле в ночь с воскресенья на понедельник позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении на границе.

В сообщении Министерства обороны Азербайджана говорится, что с 19:35 27 ноября до 08:10 28 ноября члены армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы (в Карабахском регионе Азербайджана), вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на Шушинском, Ходжавендском, Ходжалинском и Агдамском направлениях.

Кроме того, 27 ноября с 17:10 до 01:25 28 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Ашагы Шорджа и Гараиман Басаркечарского района, Чинарлы Товузгалинского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Еллиджа Кельбаджарского района, Астаф Дашкесанского района и Агдам Товузского района.

В министерстве отметили, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на вышеуказанных направлениях, приняли адекватные ответные меры.